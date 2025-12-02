Евросоюз предпочитает не замечать проблемы с коррупцией, но при этом поучает других, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала задержание в Брюсселе экс-главы евродипломатии Федерики Могерини.

«В ЕС каждый день миллионы евро утекают по коррупционным трубам в Киев и оттуда направляются в частные карманы,— сказала госпожа Захарова (цитата по ТАСС).— Любая международная проблема — повод для Брюсселя нагреть руки. От пандемии COVID-19 до Украины».

О задержании Федерики Могерини AFP сообщило 2 дкабря. Она занимала должность главы евродипломатии в 2014–2019 годах. Госпожу Могерини подозревают в мошенничестве, связанном с тендером на финансирование новой Дипломатической академии ЕС в Колледже Европы. В учебном заведении она занимает пост ректора. Помимо экс-главы евродипломатии по делу задержали еще двух человек.

По информации источников Euractiv, двое других задержанных — один из сотрудников Колледжа Европы и глава департамента Еврокомиссии по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу Стефано Саннино. При Федерике Могерини он занимал пост генерального секретаря Европейской службы внешнеполитических действий.