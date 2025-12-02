Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
После обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС в Брюсселе задержаны три человека

Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила факт обысков в штаб-квартире Европейской службы внешних связей (ЕСВД) в Брюсселе из-за предполагаемого нецелевого использования средств объединения. Об обысках сегодня сообщали источники Euractiv. Задержаны трое подозреваемых, передает пресс-служба EPPO.

Также полиция провела обыски в нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге и дома у подозреваемых. По данным EPPO, задержанные подозреваются в мошенничестве, коррупции и уголовно-наказуемом конфликте интересов. В ходе обысков изъяты некоторые документы. Расследование по делу проводится при поддержке Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Предполагается, что сотрудники ЕСВД заранее проинформировали представителей Колледжа Европы о критериях отбора участников тендера, проходившего в 2021 году, по предоставлению десятимесячной программы обучения для молодых дипломатов. По результатам тендера Колледж получил финансирование в размере €654 тыс., сообщили ранее источники порталу Euractiv. Ректором колледжа сейчас является Федерика Могерини, которая ранее возглавляла EEAS. При этом, как отмечают на портале, пока никому не предъявлены обвинения.

