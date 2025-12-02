В Норвегии разочарованы решением CAS по допуску россиян к турнирам FIS

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских спортсменов к международным стартам под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Ее комментарий приводит норвежский телеканал TV 2.

«Мы, естественно, разочарованы этим заключением. Позиция Норвегии по этому вопросу остается неизменной, но вместе с другими странами-членами FIS мы, конечно же, должны разобраться с этим»,— заявила госпожа Дюрхауг. Она добавила, что пока не знает, как на практике предполагается организовать участие россиян в соревнованиях перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми.

Сегодня CAS признал неправомерным отстранение россиян от соревнований под эгидой FIS. Суд постановил допустить спортсменов к турнирам в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе. Параатлетам разрешили выступать под национальной символикой. Решение CAS также касается и белорусских спортсменов.

В 2022 году FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии из-за начала спецоперации на территории Украины.

Таисия Орлова