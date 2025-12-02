Тамбовский «Стинэк» снова требует с мичуринской администрации 60,5 млн

В Арбитражный суд Тамбовской области вновь поступило исковое заявление местного ООО «Стинэк» Ильи Комарова к отделу реализации проектов администрации Мичуринска. Объем требований составляет 60,5 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление пока не принято к производству, его суть не раскрывается. Предыдущий иск «Стинэка» с аналогичной суммой требований суд отклонил, поскольку тот не предоставил доказательств отправки досудебной претензии. Компания представила уведомление, направленное администрации 20 августа, однако оно не содержало конкретного требования к оплате. В итоге суд расценил документ как предупреждение о возможном обращении в арбитраж.

Компания является государственным подрядчиком на нескольких объектах местных органов власти. Предметом предыдущего спора стал контракт, заключенный в июле 2022 года за 278,2 млн руб. «Стинэк» должен был отремонтировать путепровод через железнодорожные пути на улице Лаврова в Мичуринске. Заказчик полностью оплатил работы на 233 млн руб., но начислил компании штраф в размере 18 млн руб. за нарушения при исполнении контракта. В сентябре 2025 года администрация Мичуринска в одностороннем порядке расторгла соглашение. В октябре отдел реализации проектов Мичуринска обратился в региональный арбитраж с иском к тамбовскому управлению Федеральной антимонопольной службы, требуя включить «Стинэк» в реестр недобросовестных поставщиков. Заседание по этому делу пройдет 3 декабря.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова