Суд отказал тамбовскому подрядчику из реестра недобросовестных в иске к властям

Арбитражный суд Тамбовской области отказался рассматривать исковые требования тамбовского подрядчика ООО «Стинэк» к отделу реализации проектов администрации Мичуринска. Соответствующее определение размещено в картотеке арбитражных дел.

ООО «Стинэк», которое является государственным подрядчиком на ряде объектов у местных органов власти, требовало взыскать с муниципального заказчика 60,5 млн руб. Иск оставили без движения в конце октября из-за отсутствия досудебной претензии. 18 ноября «Стинэк» представил уведомление, направленное администрации, от 20 августа. Однако оно не содержало конкретного требования об оплате, и суд расценил это как предупреждение о возможном обращении в арбитраж.

«Указанное уведомление не может быть расценено судом как досудебная претензия об оплате денежных средств за выполненные подрядчиком работы»,— отмечено в определении.

Как следует из данных суда, в основу спора лег контракт, заключенный в июле 2022 года на сумму 278,2 млн руб. Он касается ремонта путепровода через железнодорожные пути на улице Лаврова в Мичуринске. Стоимость исполненных поставщиком обязательств составила 233 млн руб., которые были фактически оплачены. Однако за ненадлежащее исполнение обязательств подрядчику начислили штраф в 18 млн руб. В сентябре 2025 года администрация Мичуринска расторгла контракт в одностороннем порядке.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Стинэк» зарегистрировано в Тамбове в 1992 году. Уставный капитал — 120 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор и единственный учредитель Илья Комаров. До весны 2022 года функции директора и бенефициара в компании выполняли Мария Комарова и Александр Комаров. Выручка компании в 2024 году составила 388 млн руб. (рост на 8% к 2023-му), чистая прибыль — 5,1 млн руб. (снижение на 24%). Согласно базе данных, общество находится в реестре недобросовестных поставщиков с марта 2024 года.

В октябре отдел реализации проектов Мичуринска обратился в региональный арбитраж с иском к тамбовскому управлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Он требовал включить сведения о «Стинэк» в реестр недобросовестных поставщиков. Это дело находится на рассмотрении, заседание пройдет 3 декабря.

Анна Швечикова