Власти тамбовского Мичуринска добиваются в суде признания нарушений ООО «Стинэк»

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск отдела реализации проектов администрации Мичуринска к региональному управлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Муниципалитет требует признать незаконным решение УФАС, отказавшегося внести в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «Стинэк». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Рассмотрение дела назначено 17 ноября. Как следует из его материалов, спор касается решения управления от 8 октября 2025 года, которым антимонопольная служба отказала администрации в удовлетворении обращения. Ведомство посчитало представленные заказчиком доказательства ненадлежащего исполнения обязательств по контракту недостаточными для включения подрядчика в реестр. Предметом спора стал договор на ремонт путепровода на улице Лаврова в Мичуринске, заключенный в 2022 году с ООО «Стинэк». Стоимость контракта составляла 278 млн руб., из которых половина — аванс в размере 139,1 млн руб. — была перечислена подрядчику. Срок окончания исполнения обязательств был установлен на 18 декабря 2024 года. В сентябре 2025 года администрация Мичуринска расторгла контракт в одностороннем порядке, указав на нарушение условий договора.

В марте 2024 года Советский районный суд Тамбова признал бывшего директора ООО «Стинэк» Марию Комарову виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Дело касалось уже другого подряда: в октябре 2020 года при благоустройстве сквера в районе улицы Набережная в Тамбове подрядчик установил детское игровое оборудование, не соответствовавшее условиям контракта. Разница между проектной и фактической стоимостью работ составила около 11 млн руб. Также «Стинэк» известен по неудавшейся попытке произвести капремонт моста-плотины на реке Цна под Тамбовом.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Стинэк» зарегистрировано в Тамбове в 1992 году. Уставный капитал — 120 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор и единственный учредитель Илья Комаров. До весны 2022 года функции директора и бенефициара в компании выполняли Мария Комарова и Александр Комаров. Выручка компании в 2024 году составила 388 млн руб. (рост на 8% к 2023-му), чистая прибыль — 5,1 млн руб. (снижение на 24%). Согласно базе данных, общество находится в реестре недобросовестных поставщиков с марта 2024 года.

Анна Швечикова