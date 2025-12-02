Лыжник Большунов отстранен от соревнований до полного восстановления Бакурова

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не сможет участвовать в соревнованиях до полного восстановления Александра Бакурова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

29 ноября во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске Большунов упал после борьбы с Бакуровым. Он финишировал последним, не сумев выйти в финал. После гонки Большунов подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом на бортик. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что из-за сильного ушиба мягких тканей Бакуров отстранен от тренировок на две недели.

Решение о дисквалификации Большунова было принято на заседании президиума ФЛГР. Действия спортсмена посчитали «недопустимыми и противоречащими нормам взаимоотношений в команде, базовым принципам спортивной этики, уважения и безопасности участников соревнований». До восстановления Бакурова будет приостановлен RUS код Большунова. RUS код — это уникальный числовой код, под которым зарегистрирован спортсмен в российской базе данных лыжников-гонщиков ФЛГР. Он необходим для участия в соревнованиях.

Также президиум ФЛГР рекомендовал Большунову провести личную беседу с Бакуровым для «урегулирования ситуации» и «исключения дальнейшей эскалации конфликта». «ФЛГР считает вопрос рассмотренным на своем уровне и не будет давать дальнейших комментариев по данной ситуации»,— подчеркнули в пресс-службе организации.

Таисия Орлова