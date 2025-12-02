Не забиваешь ты — забивают тебя

Во французском футболе случился примечательный инцидент: игроков клуба «Ницца» побили свои же болельщики. В воскресенье, 30 ноября, после возвращения команды с гостевой встречи против «Лорьяна», в которой «Ницца» потерпела шестое подряд поражение во всех турнирах, четыре сотни ультрас собрались у базы клуба, чтобы высказать все, что наболело. Что-то пошло не так, и в итоге два футболиста и спортивный директор получили порцию ударов руками и ногами. А еще их оплевали. Остальным пришлось спасаться в помещении тренировочного центра.

Капитан футбольного клуба «Ницца» Мельвен Бар

Фото: Rita Franca / Reuters

Фото: Rita Franca / Reuters

Игроки футбольного клуба «Ницца», выступающего в высшем дивизионе чемпионата Франции, надолго запомнят минувшее воскресенье. В этот день команда вернулась из Бретани, где проиграла «Лорьяну». Из аэропорта автобус с игроками направился на тренировочную базу клуба, откуда футболисты должны были разъехаться по домам. Однако у базы команду поджидала толпа — по свидетельству очевидцев, человек 400 раздраженных болельщиков из числа ультрас. Они пришли выразить свое негодование по поводу того, что «Ницца» слишком часто проигрывает. Поражение от «Лорьяна», одного из аутсайдеров первенства Франции, стало уже шестым подряд с учетом всех турниров, в которых участвует «Ницца». Если брать весь сезон, то у команды набралось 12 проигранных матчей: 5 в национальном первенстве (10-е место после 14 матчей) и еще столько же в Лиге Европы (последнее место после 5 туров), плюс команда дважды уступила «Бенфике» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Обмен мнениями сложился непросто. Как сообщает L’Equipe, два активиста из числа фанатов при попустительстве охраны смогли взойти на борт клубного автобуса, подбадриваемые криками из толпы — различными обидными словами в адрес игроков, которые, как считают болельщики, относятся к работе без должной отдачи. Ну а стоило футболистам выйти из автобуса и направиться к зданию базы, возбужденная толпа перешла от слов к действию.

Пинки ногами, удары руками, плевки в спину и лицо достались многим игрокам. Но особую личную неприязнь у болельщиков вызвали два футболиста — Жереми Бога и Терем Моффи, именно их фанаты «Ниццы» считают источником бед команды.

Обоим досталось вполне серьезно — клуб позже сообщил, что Бога и Моффи получили освобождение от тренировок до конца недели. Пострадал и спортивный директор «Ниццы» Флориан Морис. Как сообщает ESPN, Бога и Моффи после инцидента отправились в полицию писать заявления.

Однако были и те, кто лично ни с какими проявлениями агрессии не столкнулся. Так, болельщики громко и доходчиво отметили, что по-прежнему поддерживают главного тренера команды Франка Эза («Ниццу» он возглавил прошлым летом и привел ее к четвертому месту в чемпионате). Возможно, потому, что он и сам после поражения от «Лорьяна» признал, что его игроки расслабились, заметив, что «команда бьется за выживание и пойдет по этому пути только с теми, кто готов сражаться».

Привилегии не быть побитыми удостоились также капитан «Ниццы» Мельвен Бар и полузащитник команды Софьян Диоп.

В «Ницце» долго соображали, как реагировать на случившееся, и в понедельник выпустили заявление, в котором признали, что «ряд членов клуба подвергся нападкам», назвав такое поведение недопустимым. Но одновременно в «Ницце» отметили, что «понимают расстройство болельщиков из-за слабых результатов».

Следующий матч «Ницца» проведет дома 7 декабря против «Анже». Тогда и станет понятно, насколько действенным оказалось хулиганское воздействие со стороны болельщиков на игру команды.

Александр Петров