Ноябрьские продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 6%

Продажи новых легковых автомобилей в ноябре увеличились на 6% и достигли 127 тыс. единиц, следует из отчета Минпромторга. При этом результат оказался на 23% ниже октябрьского пика.

В сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов продажи сократились на 1%, до 142,8 тыс. единиц. Это второй по величине результат в 2025 году после рекордного октября. Тогда цены на новые и подержанные машины достигли исторического максимума из-за ажиотажного спроса, связанного с ожиданием повышения утилизационного сбора. Дополнительный разогрев рынка обеспечили сокращение скидок, дефицит отдельных моделей и рост доли продаж более дорогих автомобилей.

С января по ноябрь 2025 года в стране продано 1,34 млн новых транспортных средств — на 21% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Продажи автомобилей российского производства достигли 738 тыс. единиц, что на 2% ниже прошлогоднего уровня, подчеркнули в Минпромторге.