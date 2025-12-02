Euractiv: в офисе Европейской внешнеполитической службы прошли обыски

Бельгийская полиция провела обыски в офисе Европейской внешнеполитической службы (EEAS) в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах в разных частях страны. Об этом сообщает новостной портал Euractiv со ссылкой на источники.

По данным источников портала, обыски стали частью расследования по подозрению в мошенничестве, коррупции, нецелевом использовании средств ЕС и конфликте интересов. Расследование возглавляет Европейская прокурорская служба (EPPO). В EEAS, Колледже Европы, EPPO и полиции на запрос Euractiv не ответили или отказались комментировать информацию.

Полиция изъяла документы, связанные с расследованием, и задержала трех человек для допросов. Источники сообщают, что в центре расследования находится тендер на финансирование новой Дипломатической академии ЕС в Колледже Европы и приобретение им здания в Брюгге для размещения учащихся в 2021–2022 годах. Следователи подозревают, что это могло быть сделано с нарушением правил и что могло иметь место мошенничество и нецелевое расходование. Ректором колледжа сейчас является Федерика Могерини, которая ранее возглавляла EEAS. При этом, как отмечает Euractiv, пока никому не предъявлены обвинения и расследование еще может закончиться выводом о невиновности всех причастных лиц.

Яна Рождественская