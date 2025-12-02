Мэр Гонконга создаст комиссию для расследования пожара с более 150 жертвами

В Гонконге будет создана специальная независимая вневедомственная комиссия для расследования причин и обстоятельств катастрофического пожара в районе Тай По, который к настоящему времени унес уже 151 жизнь. Об этом во вторник распорядился глава администрации Гонконга Джон Качиу Ли, сообщает South China Morning Post.

«Поскольку уголовное расследование продолжается, я создам независимую комиссию под председательством судьи, чтобы выяснить, почему пожар вспыхнул и распространился так быстро, и предотвратить повторение подобных трагедий»,— цитирует издание заявление мэра. Он пообещал договориться с судебными органами о назначении председателем комитета судьи.

Пожар в жилкомплексе Wang Fuk Court с 5 тыс. жителями произошел 26 ноября. Возгорание удалось потушить только через два дня. Согласно свежим данным, погиб 151 человек, еще 39 значатся пропавшими без вести. Незадолго до происшествия в комплексе проходил ремонт, основания строительных лесов были опутаны неогнестойкой сеткой. Полиция и Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) Гонконга арестовали 14 человек, в том числе генподрядчика, инженера-консультанта и субподрядчика, который возводил леса.

Эрнест Филипповский