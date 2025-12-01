Госдума рассмотрит вопрос о прекращении полномочий единоросса Вороновского

В Государственную думу (ГД) внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского («Единая Россия», ЕР), которого подозревают в получении взяток на сумму более 25 млн руб.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно проекту постановления, полномочия прекращаются на основании письменного заявления господина Вороновского, о котором СМИ сообщали 24 ноября. Проект составлен мандатной комиссией ГД. Ранее ее глава Отари Аршба заявил «РИА Новости», что вопрос о лишении мандата может быть вынесен уже на завтрашнее пленарное заседание.

11 ноября депутаты Государственной думы на пленарном заседании единогласно проголосовали за снятие неприкосновенности с господина Вороновского. 13 ноября против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК).

Как ранее писал «Ъ», следователи считают, что господин Вороновский получал взятки еще в 2019-2020 годах, когда занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края по вопросам дорожной отрасли. Взяткодателем, по версии следствия, был директор «Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления» Сафарбий Напсо. В рамках коррупционной схемы:

Анатолий Вороновский получил квартиру в Краснодаре, впоследствии записанную на мать его помощницы;

В квартире сына депутата провели ремонт, обставили жилплощадь мебелью и бытовой техникой;

На земельном участке семьи Вороновских провели строительные работы: возвели берегоукрепительную дамбу и очистили дно озера.

Показания на Анатолия Вороновского дал сам Сафарбий Напсо. По данным источников «Ъ», депутата не стали заключать под стражу, так как он передал следствию все документы, которые он мог бы использовать, чтобы покинуть страну. Депутат также обязался являться по первому требованию правоохранительных органов. Официальное обвинение политику по-прежнему не предъявлено.

Анатолий Вороновский избрался в Государственную думу (ГД) в 2021 году — по избирательному округу на территории Краснодарского края. Депутат входил в думский комитет по транспорту. Господин Вороновским стал вторым в истории представителем «Единой России», лишенным депутатской неприкосновенности. В 2019 году статус сняли с Николая Герасименко, попавшего в ДТП. Тогда дело закончилось лишением водительских прав на полтора года.

Степан Мельчаков