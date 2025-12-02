Силуанов оценил шансы российских компаний повторить опыт ДОМ.РФ с IPO

В России много компаний со 100% госучастием могут повторить успешный опыт ДОМ.РФ с проведением IPO (первичным размещением акций на бирже). Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Без новых выходов на биржу достичь капитализации финансового рынка не удастся, пояснил господин Силуанов на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!».

20 ноября ДОМ.РФ провел IPO на Мосбирже по цене 1750 руб. за акцию. Суммарный спрос на ценные бумаги госкомпании составил от 80 до 125 млрд руб.

