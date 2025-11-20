«Дом.РФ» размещает акции в рамках IPO по 1750 рублей

«Дом.РФ» установил цену в рамках первичного публичного размещения (IPO) акций на Московской бирже в размере 1750 руб. за акцию. Как и прогнозировал “Ъ”, размещение проходит по верхней границе ценового диапазона IPO, объявленного на прошлой неделе (1650–1750 руб.).

Заявки инвесторов на участие в IPO «Дом.РФ» принимал 14–19 ноября. Объем заявок на покупку бумаг в ходе IPO превысил в четыре-пять раз объем предложения (25 млрд руб.). Этому способствовал установленный при размещении дисконт к мультипликаторам Сбербанка, а также активное участие институциональных инвесторов.

По данным трех источников “Ъ”, суммарный спрос на акции «Дом.РФ» в рамках IPO по итогам сбора книги заявок составил 80–125 млрд руб. Крупным инвесторам, которые ставили заявки по более низкой цене, организаторы предлагали переставить их, отмечают собеседники “Ъ”.

Подробности — в материале «Ъ» «Переподписанты».