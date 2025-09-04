Бывший директор торгового дома «Башспирт» подал жалобу на приговор

По данным «Ъ-Уфа», бывший директор торгового дома «Башспирт» Александр Компанченко в конце прошлой недели направил в Шестой кассационный суд жалобу на приговор. В марте Кировский райсуд Уфы признал его, а также бывшего генерального директора «Башспирта» Рауфа Нугуманова и предпринимателя Артура Хазигалеева виновными в превышении должностных полномочий и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Господин Компанченко получил четыре с половиной года лишения свободы в колонии-поселении. Остальные подсудимые отделались условными сроками: Рауф Нугуманов был приговорен к пяти годам лишения свободы, а Артур Хазигалеев — к четырем годам.

В июле Верховный суд Башкирии сократил срок наказания для господ Хазигалеева и Нугуманова на три месяца, а приговор Александру Компанченко был оставлен без изменений.

По информации «Ъ-Уфа», Рауф Нугуманов и Артур Хазигалеев в ближайшее время также направят кассационные жалобы.

Олег Вахитов