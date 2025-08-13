Свердловская область получила 73,3 млн рублей от турналога за полгода

В первом полугодии 2025 года муниципалитеты Свердловской области получили 73,3 млн руб. доходов от уплаты туристического налога, сообщил областной департамент информационной политики.

Большую часть от этой суммы получил Екатеринбург — туристы выплатили 62 млн руб. налога. Эти деньги были направлены на обустройство площади 1905 года: благодаря этому на ней появились деревья, клумбы, скамейки, архитектурная подсветка и другое.

На втором месте по объему поступлений оказалась Сысерть. Средства, полученные от уплаты турналога, направили на создание новой парковки для туристических автобусов возле информационного центра.

Туристический налог с 1 января ввели 11 свердловских муниципалитетов, в их числе округа следующих городов: Екатеринбург, Сысерть, Первоуральск, Березовский, Среднеуральск, Невьянск, Верхняя Пышма, Верхотурье, Шаля, Новоуральск и Сосьва. Плата составляет 1% от стоимости номера, но не менее 100 руб. в сутки. Турналог также планируют ввести в Ивделе.

Напомним, в июне мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации общественной зоны «Лето на площади» на площади 1905 года. Она проработает до 28 сентября, парковка будет запрещена. Малые архитектурные формы предполагается привозить с началом теплого сезона и убирать с похолоданием. На площади теперь будут проводить музыкальные, спортивные фестивали, выставки и ярмарки.

Ирина Пичурина