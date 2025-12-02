В Ярославле вандалы закрасили свои граффити на подстанции

В Ярославле местные жители закрасили нарисованные ими граффити на трансформаторной подстанции «Ярэнерго». Об этом сообщили в областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный аккаунт инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора ЯО Фото: Официальный аккаунт инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора ЯО

28 ноября в Дзержинском районе подстанция была разрисована. Сотрудники инспекции начали выяснять обстоятельства произошедшего, а 30 ноября им прислали фото и видео того, как молодые люди закрашивают свои граффити и приносят извинения.

«Этот случай наглядно показывает: за любые противоправные действия неизбежно придется отвечать. Хочется верить, что поступок молодых людей станет примером осознанности и предостережением для остальных любителей рисовать в неположенных местах»,— прокомментировали в пресс-службе «Ярэнерго».

Алла Чижова