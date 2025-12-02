Выставка «ЮГАГРО 2025» завершилась в Краснодаре

Накануне нового производственного сезона свыше 650 участников из 14 стран продемонстрировали новинки для растениеводческого сельхозпроизводства 19 700 аграриям из 77 регионов России и 40 стран.

С 18 по 21 ноября 2025 года в Краснодаре успешно прошла 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО». Мероприятие подтвердило статус ключевого отраслевого события, собрав ведущих представителей российского АПК.

Статистика 2025 года

19 700+ профессионалов АПК из 77 регионов России

650+ участников из 14 стран мира

65 000 кв. м выставочной площади

Церемония открытия и официальные лица

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Николаевна Лут, губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев и председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Александрович Бурлачко. Министр отметила значимость выставки для повышения эффективности и рентабельности агробизнеса, а глава региона подчеркнул, что выставка «ЮГАГРО» уже стала частью бренда Краснодарского края.

Структура экспозиции

Сельскохозяйственная техника и запчасти: 260+ участников

Агрохимия и семена: 170+ участников, включая экспозицию российских семян и селекции

Оборудование для хранения и переработки: 130+ участников

Полив и теплицы: 60+ участников

Деловая программа и специальные события

В рамках выставки состоялось свыше 40 деловых мероприятий, включая:

Пленарное заседание «Будущее села: как обеспечить сельское хозяйство Юга России квалифицированными кадрами»

Пленарное заседание «Диалог фермеров и власти на пути к устойчивому развитию»

Пленарное заседание «Диалог с фермерами Юга России»

Особенным вниманием пользовались студии YugAgro Connect, телеканала «Кубань24» и медиацентра КубГАУ. 19–20 ноября состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «АГРОЛИДЕР 2025» в категории «Растениеводство».

Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.

Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».

Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS.