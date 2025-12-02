Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Выставка «ЮГАГРО 2025» завершилась в Краснодаре

Накануне нового производственного сезона свыше 650 участников из 14 стран продемонстрировали новинки для растениеводческого сельхозпроизводства 19 700 аграриям из 77 регионов России и 40 стран.

С 18 по 21 ноября 2025 года в Краснодаре успешно прошла 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО». Мероприятие подтвердило статус ключевого отраслевого события, собрав ведущих представителей российского АПК.

Статистика 2025 года

  • 19 700+ профессионалов АПК из 77 регионов России
  • 650+ участников из 14 стран мира
  • 65 000 кв. м выставочной площади

Церемония открытия и официальные лица

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Николаевна Лут, губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев и председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Александрович Бурлачко. Министр отметила значимость выставки для повышения эффективности и рентабельности агробизнеса, а глава региона подчеркнул, что выставка «ЮГАГРО» уже стала частью бренда Краснодарского края.

Структура экспозиции

  • Сельскохозяйственная техника и запчасти: 260+ участников
  • Агрохимия и семена: 170+ участников, включая экспозицию российских семян и селекции
  • Оборудование для хранения и переработки: 130+ участников
  • Полив и теплицы: 60+ участников

Деловая программа и специальные события

В рамках выставки состоялось свыше 40 деловых мероприятий, включая:

  • Пленарное заседание «Будущее села: как обеспечить сельское хозяйство Юга России квалифицированными кадрами»
  • Пленарное заседание «Диалог фермеров и власти на пути к устойчивому развитию»
  • Пленарное заседание «Диалог с фермерами Юга России»

Особенным вниманием пользовались студии YugAgro Connect, телеканала «Кубань24» и медиацентра КубГАУ. 19–20 ноября состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «АГРОЛИДЕР 2025» в категории «Растениеводство».

Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.
Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».
Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS.

