Выставка «ЮГАГРО 2025» завершилась в Краснодаре
Накануне нового производственного сезона свыше 650 участников из 14 стран продемонстрировали новинки для растениеводческого сельхозпроизводства 19 700 аграриям из 77 регионов России и 40 стран.
С 18 по 21 ноября 2025 года в Краснодаре успешно прошла 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО». Мероприятие подтвердило статус ключевого отраслевого события, собрав ведущих представителей российского АПК.
Статистика 2025 года
- 19 700+ профессионалов АПК из 77 регионов России
- 650+ участников из 14 стран мира
- 65 000 кв. м выставочной площади
Церемония открытия и официальные лица
В торжественной церемонии открытия приняли участие министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Николаевна Лут, губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев и председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Александрович Бурлачко. Министр отметила значимость выставки для повышения эффективности и рентабельности агробизнеса, а глава региона подчеркнул, что выставка «ЮГАГРО» уже стала частью бренда Краснодарского края.
Структура экспозиции
- Сельскохозяйственная техника и запчасти: 260+ участников
- Агрохимия и семена: 170+ участников, включая экспозицию российских семян и селекции
- Оборудование для хранения и переработки: 130+ участников
- Полив и теплицы: 60+ участников
Деловая программа и специальные события
В рамках выставки состоялось свыше 40 деловых мероприятий, включая:
- Пленарное заседание «Будущее села: как обеспечить сельское хозяйство Юга России квалифицированными кадрами»
- Пленарное заседание «Диалог фермеров и власти на пути к устойчивому развитию»
- Пленарное заседание «Диалог с фермерами Юга России»
Особенным вниманием пользовались студии YugAgro Connect, телеканала «Кубань24» и медиацентра КубГАУ. 19–20 ноября состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «АГРОЛИДЕР 2025» в категории «Растениеводство».
Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.
Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».
Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS.