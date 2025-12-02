Участников драки возле бара в Анапе доставили в полицию

Полицейские Анапы установили личности участников недавней драки около бара. Об этом сообщили в ОМВД города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью 30 ноября на улице Тургенева. По данным правоохранительных органов, конфликт между гражданами перерос в драку, но к моменту прибытия полиции участников скандала не обнаружили ни рядом с баром, ни на прилегающих территориях.

2 декабря в ОМВД Анапы сообщили, что сотрудники полиции установили личности участников потасовки. Их доставили в отделение, с жителями работают участковые.

«По итогу проведения проверки полицейские дадут правовую оценку действиям всех участников происшествия»,— подытожили в ведомстве.

София Моисеенко