Участников драки возле бара в Анапе доставили в полицию
Полицейские Анапы установили личности участников недавней драки около бара. Об этом сообщили в ОМВД города-курорта.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инцидент произошел ночью 30 ноября на улице Тургенева. По данным правоохранительных органов, конфликт между гражданами перерос в драку, но к моменту прибытия полиции участников скандала не обнаружили ни рядом с баром, ни на прилегающих территориях.
2 декабря в ОМВД Анапы сообщили, что сотрудники полиции установили личности участников потасовки. Их доставили в отделение, с жителями работают участковые.
«По итогу проведения проверки полицейские дадут правовую оценку действиям всех участников происшествия»,— подытожили в ведомстве.