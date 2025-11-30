В Анапе полиция разыскивает участников драки возле бара

В дежурную часть отдела МВД России по Анапе ночью поступил сигнал о конфликте возле бара на улице Тургенева. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, инцидент перерос в драку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На место происшествия был оперативно направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Прибывшие на место драки полицейские не обнаружили участников конфликта возле бара, а также после проверки прилегающих территорий.

Полиция устанавливает личность граждан, которые участвовали в конфликте, их действиям будет дана правовая оценка, говорится в сообщении.

Андрей Николаев