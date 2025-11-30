В Анапе полиция разыскивает участников драки возле бара
В дежурную часть отдела МВД России по Анапе ночью поступил сигнал о конфликте возле бара на улице Тургенева. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, инцидент перерос в драку.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На место происшествия был оперативно направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Прибывшие на место драки полицейские не обнаружили участников конфликта возле бара, а также после проверки прилегающих территорий.
Полиция устанавливает личность граждан, которые участвовали в конфликте, их действиям будет дана правовая оценка, говорится в сообщении.