Хегсет показал обложку несуществующей детской книги о борьбе с наркоторговцами

Шеф Пентагона Пит Хегсет опубликовал в X шуточную обложку детской книги о борьбе с наркоторговцами. На самом деле такого произведения не существует.

На обложке книги черепаха в военной форме (Франклин из одноименного детского мультфильма) стреляет из вертолета по трем лодкам у берегов джунглей. «Для вашего списка пожеланий на Рождество»,— подписал иллюстрацию министр.

В середине ноября господин Хегсет объявил о начале операции Southern Spear («Южное копье»), направленной против наркокартелей в Западном полушарии. Основная цель властей США — ликвидировать «наркотеррористов» и пресечь проникновение запрещенных веществ на территорию страны.

Позднее президент США Дональд Трамп уточнил, что Вашингтон расширит борьбу с контрабандой наркотиков из Венесуэлы и будет останавливать преступников не только на воде, но и на суше. 29 ноября он заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.