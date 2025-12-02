Песков о встрече Путина и Уиткоффа и об отношениях России и Индии
Песков: встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа — важный шаг к миру
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга для индийских СМИ, организованного Sputnik India в преддверии визита Владимира Путина в Дели. Основные заявления Дмитрия Пескова — в материале «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба президента РФ
Об отношениях России и Индии
- Объем торговли с Индией к 2030 году достигнет $100 млрд.
- РФ остается надежным и выгодным поставщиком энергоресурсов в Индию.
- Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Индией в области атомных проектов и в развитии индийского сектора мирного атома.
- Вопрос поставок Индии С-400 стоит высоко на повестке дня и будет обсуждаться в ходе визита президента России Владимира Путина в Нью Дели
- Россия не может и не будет вмешиваться в отношения Индии с США.
О встрече Путина и Уиткоффа
- Россия высоко ценит усилия администрации президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта.
- Встреча главы российского государства со спецпосланником президента США станет важным шагом к мирному решению конфликта.
- Президент Путин и спецпосланник Уиткофф обсудят на встрече понимания, которые достигли Вашингтон и Киев по урегулированию.
- Россия открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО.