Песков о встрече Путина и Уиткоффа и об отношениях России и Индии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга для индийских СМИ, организованного Sputnik India в преддверии визита Владимира Путина в Дели. Основные заявления Дмитрия Пескова — в материале «Ъ».

Фото: пресс-служба президента РФ Дмитрий Песков

Об отношениях России и Индии

Объем торговли с Индией к 2030 году достигнет $100 млрд.

РФ остается надежным и выгодным поставщиком энергоресурсов в Индию.

Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Индией в области атомных проектов и в развитии индийского сектора мирного атома.

Вопрос поставок Индии С-400 стоит высоко на повестке дня и будет обсуждаться в ходе визита президента России Владимира Путина в Нью Дели

Россия не может и не будет вмешиваться в отношения Индии с США.

О встрече Путина и Уиткоффа