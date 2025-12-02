На двух улицах Ярославля ставят габаритные ворота

В Красноперекопском районе Ярославля начали устанавливать ограничители габарита проезда для большегрузных автотранспортных средств на улицах 1-й Забелицкой и Гудованцева. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Ранее губернатор Михаил Евраев поручил лишить водителей фур возможности объехать пункт весогабаритного контроля на Юго-Западной окружной дороге по соседним улицам.

Аналогичные габаритные ворота были установлены в поселке Ивняки. Новые ограничители планируют установить до 5 декабря. Как пояснил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрий Сергеев, подрядчик уже завершил обустройство оснований для установки металлических конструкций.

«Около ограничителей высоты будут установлены камеры видеонаблюдения. При возникновении ДТП они позволят установить виновника и взыскать с него причиненный ущерб»,— уточнил господин Сергеев.

В связи с установкой габаритных ворот с 5 декабря изменят схемы движения двух автобусов № 19 и 107.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Алла Чижова