На двух улицах Ярославля ставят габаритные ворота
В Красноперекопском районе Ярославля начали устанавливать ограничители габарита проезда для большегрузных автотранспортных средств на улицах 1-й Забелицкой и Гудованцева. Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Правительство Ярославской области
Ранее губернатор Михаил Евраев поручил лишить водителей фур возможности объехать пункт весогабаритного контроля на Юго-Западной окружной дороге по соседним улицам.
Аналогичные габаритные ворота были установлены в поселке Ивняки. Новые ограничители планируют установить до 5 декабря. Как пояснил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрий Сергеев, подрядчик уже завершил обустройство оснований для установки металлических конструкций.
«Около ограничителей высоты будут установлены камеры видеонаблюдения. При возникновении ДТП они позволят установить виновника и взыскать с него причиненный ущерб»,— уточнил господин Сергеев.
В связи с установкой габаритных ворот с 5 декабря изменят схемы движения двух автобусов № 19 и 107.