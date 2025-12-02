«Разрез Бачатский» будет разрабатывать третью очередь Бачатского разреза в Кузбассе

АО «Разрез Бачатский» получило право на разработку третьей очереди Бачатского разреза в Кемеровской области. Это следует из протокола рассмотрения заявок на участие в торгах, которые проводил департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу.

Компания оказалась единственным участником, ее заявка была признана соответствующей необходимым требованиям. Начальная цена единовременного платежа на торгах была установлена в размере 1,204 млрд руб. Недропользователь в итоге заплатит 1,324 млрд руб.

Площадь этого участка недр составляет 24,04 кв. км. Запасы и прогнозные ресурсы каменного угля месторождения — 242,1 тыс. т.

«Получение права пользования недрами на новом участке позволит более комплексно и рационально продолжить освоение Бачатского каменноугольного месторождения с объединением с уже эксплуатируемыми участками недр. В 2026 году планируется начать геологические работы, после чего компания приступит к выполнению проекта разработки месторождения»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе АО «Разрез Бачатский».

Валерий Лавский