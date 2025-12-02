Жители Ставрополья с 2026 года смогут пересадить почку по ОМС

В программу обязательного медицинского страхования Ставропольского края с 2026 года включат трансплантацию почки, сообщили в региональном фонде ОМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее такие операции финансировались исключительно из федерального бюджета, теперь их оплатят из средств территориальной программы ОМС. Это позволит значительно увеличить число пациентов, которые смогут вместо постоянного диализа получить шанс на пересадку и улучшить качество жизни.

Кроме трансплантации почки, в программу ОМС региона войдут новые виды высокотехнологичной медицинской помощи в сферах онкологии, оториноларингологии, офтальмологии, хирургии и сердечно-сосудистой хирургии. В частности, онкологическим пациентам будут доступны малоинвазивные операции с видеоэндоскопическим контролем и ультразвуковой поддержкой, что повысит точность процедур и ускорит восстановление. В отоларингологии начнут проводить хирургическое лечение хронических воспалительных заболеваний с реконструкцией носа и околоносовых пазух, а в офтальмологии — микроинвазивные лазерные операции при патологиях глазного дна и прогрессирующей близорукости.

По состоянию на октябрь 2025 года в Ставропольском крае высокотехнологичную медицинскую помощь получили свыше 11,2 тысячи пациентов, что составляет 86% от годового плана. На эти цели из средств ОМС выделили более 2,5 млрд руб. Дополнительно 436 пациентов воспользовались такой помощью за пределами региона. В фонде ОМС подчеркнули, что расширение перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи улучшит доступность качественной медицинской помощи для жителей края.

Расширение перечня бесплатных операций по ОМС является частью федеральной программы государственных гарантий на 2026–2028 годы. В ней предусматривается внедрение современных, дорогостоящих и ресурсозатратных медицинских технологий для лечения широкого круга заболеваний, включая трансплантацию органов, онкологические вмешательства и сложную хирургическую помощь. Это позволит улучшить уровень медицинского обслуживания и сократить потребность в дорогостоящем длительном лечении, например, диализе при почечной недостаточности.

Станислав Маслаков