Дрон ВСУ атаковал автомобиль — погибла жительница Белгородской области

В селе Грузское Борисовского округа Белгородской области украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в котором ехала супружеская пара: жена скончалась по пути в больницу от множества ранений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Муж получил осколочные ранения ноги и рук, а также закрытую черепно-мозговую травму и баротравму и находится в состоянии средней тяжести. Бойцы подразделения «Орлан» передали раненого бригаде скорой помощи, которая доставляет его в городскую больницу № 2 областного центра.

На выходных ВСУ атаковали Черноземье 70 дронами: два человека погибли, пятеро ранены.

Юрий Голубь