Два человека погибли и пятеро ранены при атаках 81 БПЛА в Белгородской области за сутки

ВСУ за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум восьми боеприпасов и 81 беспилотника. В результате два мирных жителя погибли и пять пострадали. Разрушения получили десять частных домов и 12 автомобилей, а также трактор. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Березовка Борисовского округа из-за удара дрона по автомобилю погибли двое мирных жителей. Машина сгорела. Всего муниципалитет атаковали шестью БПЛА. Также поврежден соцобъект и уничтожена огнем «Газель».

В Грайвороне мирная жительница получила баротравму в результате детонации FPV-дрона. Она продолжает лечиться амбулаторно. Из-за аналогичного происшествия пострадал один человек в селе Мощеном. Он находится на стационарном лечении. Еще два человека были ранены вследствие атаки беспилотника на автомобиль в селе Глотове Грайворонского округа. Они госпитализированы. За сутки муниципалитет подвергся ударам с помощью шести боеприпасов и 15 БПЛА. Повреждения установлены в шести частных домах и пяти автомобилях, а также тракторе.

В Шебекине из-за атаки дрона на автомобиль пострадала мирная жительница. У нее диагностировали осколочное ранение стопы, продолжает лечение дома. На месте повреждены две машины. За сутки по Шебекинскому округу выпустили 22 беспилотника. Разрушения получили частный дом и пять транспортных средств, в том числе грузовых.

Алина Морозова