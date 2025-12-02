Суд изъял 113 млн рублей у легализовавшего 10 тыс. мигрантов экс-сотрудника МВД

Мосгорсуд признал законным решение конфисковать у семьи бывшего замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы Дмитрия Тахтаулова 113 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Такое решение вынес Преображенский суд по иску Генпрокуратуры. Дмитрий Тахтаулов был осужден за организацию незаконной миграции (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Дмитрия Тахтаулова задержали в ноябре 2022 года. Вместе с ним арестовали начальника отдела его управления Вячеслава Фокина, а также бизнесменов Андрея Школьникова и Виталия Абрамова. По версии следствия, они организовали въезд около 10 тыс. иностранцев, преимущественно из Китая.

В декабре 2024-го Басманный суд приговорил фигурантов Тахтаулова и Фокина к шести годам и шести месяцам колонии общего режима с лишением звания «полковник полиции». Подсудимые Школьников и Абрамов получили по шесть лет колонии. В марте этого года Преображенский суд обратил в доход государства имущество и активы, принадлежавшие Дмитрию Тахтаулову и его близким. Среди них — семь машиномест, четыре квартиры, два люксовых автомобиля, два земельных участка и жилое здание.

