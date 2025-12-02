«Водоканал» Азова перейдет в концессию по решению прокуратуры

Администрация Азова готовит конкурс по передаче муниципальных систем водоснабжения и водоотведения в концессию частным инвесторам. Об этом сообщает издание «Город N». Сроки проведения конкурса пока не определены, однако до конца 2025 года он точно не состоится.

По информации городской администрации, решение о передаче коммунальных объектов города — систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения — в концессию власти Азова приняли несколько лет назад из-за недостатка бюджетных средств на модернизацию. Однако долгое время город откладывал реализацию этих планов.

Затягивание с исполнением намерений заставило Азовскую межрайонную прокуратуру обратиться в суд. В апреле 2023 года Азовский городской суд обязал городскую администрацию предпринять действия для заключения концессионных соглашений.

Согласно судебному решению, степень износа объектов теплоснабжения города достигает 84,6%, а средний износ систем водоотведения и водоснабжения составляет 80%. Региональное министерство ЖКХ уточнило, что износ сетей водоснабжения в Азове равен 75,64%, а водоотведения — 84,57%.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Азовводоканала» в 2024 году составила 616 млн руб. — рост в 1,6 раза, чистая прибыль достигла 90,7 млн руб., увеличившись в 4,9 раза.

«МП «Азовводоканал» несло убытки большую часть времени с 2015 по 2021 год. Положительная динамика последних лет связана с ростом тарифов»,— пояснили в мэрии.

Валентина Любашенко