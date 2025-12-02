ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную информацию

Центробанк (ЦБ) продлил до конца 2026 года ряд мер поддержки российских банков. В частности, речь идет об их праве не раскрывать информацию, чувствительную к санкционному риску.

К такой информации относятся в том числе данные о структуре собственности, членах органов управления, существенных условиях реорганизации. Также речь идет о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемых в форме слияния, присоединения и преобразования, следует из пресс-релиза ЦБ.

В марте 2022 года на фоне начавшейся российской военной операции на Украине регулятор разрешил банкам не публиковать отчетность во избежание санкционных рисков. В апреле того же года банки получили возможность не раскрывать отчетность и информацию о рисках и капитале.

