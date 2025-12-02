На «удаленку» из-за ОРВИ перевели 14 школ в Горном Алтае
В Республике Алтай на дистанционное обучение переведено 14 школ. Причиной стало распространение ОРВИ, сообщили в правительстве региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно сообщению, за неделю с 24 по 30 ноября в медицинских организациях республики зарегистрировали в общей сложности более 1,5 тыс. обращений с симптомами ОРВИ. Рост заболевших по сравнению с предыдущей неделей превысил 20%.
«Заболеваемость ОРВИ в целом по региону по совокупному населению превышает эпидемический порог на 43%, однако в г. Горно-Алтайске заболеваемость по совокупному населению ниже эпидпорога на 5,9%»,— рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
