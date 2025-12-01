В новосибирских медучреждениях введут масочный режим

В медицинских учреждениях Новосибирской области будет введен масочный режим. О мерах, призванных сдержать распространение заболевания ОРВИ и гриппа, министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 1 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Мы будем вводить масочный режим. Мы будем рекомендовать пациентам, которые обращаются с температурой, по отдельному входу. Мы будем минимизировать контакты с заболевшими…»,— сказал министр.

Отвечая на вопрос губернатора о сроках введения этих мер, господин Заболоцкий уточнил, что они начнут действовать с 3-4 декабря.

По данным министра образования Марии Жафяровой, в настоящее время в регионе нет школ, полностью приостановивших свою деятельность по санитарно-эпидемиологическим показаниям. Детсад «Березка» в Искитимском районе, ранее закрытый на карантин, возобновит работу 2 декабря.

Валерий Лавский