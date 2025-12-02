Защитник «Анахайма» Минтюков стал автором победной шайбы в матче с «Сент-Луисом»

«Анахайм Дакс» одержал гостевую победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

Первой звездой матча был признан российский защитник Павел Минтюков — он забил гол, который в итоге стал победным, и отличился результативной передачей. Также в составе «Дакс» отметились Мэйсон Мактавиш, Лео Карлссон и Крис Крайдер. У «Сент-Луиса» единственную шайбу забросил Джордан Кайру.

В других матчах дня «Колумбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Нью-Джерси Девилс» со счетом 5:3. По голевой передаче в свой актив записали защитник гостевой команды Иван Проворов и форвард хозяев Арсений Грицюк.

Два очка набрал нападающий «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин, отметившийся двумя результативными пасами. Его клуб в гостях победил «Филадельфия Флайерс» со счетом 5:1. В списке лучших российских бомбардиров текущего сезона НХЛ Евгений Малкин занял третье место, опередив Александра Овечкина. Всего в его активе 26 очков (6 голов+20 передач) в 25 играх.

«Сан-Хосе Шаркс» на своем льду одолел «Юта Маммот» — 6:3. Вратарь хозяев Ярослав Аскаров отразил 31 бросок из 34. В составе «Шаркс» голевой передачей отличился защитник Дмитрий Орлов.

Таисия Орлова