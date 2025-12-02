Путин отметил интеллект жителей Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что интерес жителей Курской области к искусству говорит об их высоком интеллектуальном уровне.

«Люди соскучились по большому искусству и, конечно, для них это очень важно. И это, кстати, говорит об интеллектуальном уровне»,— сказал Владимир Путин на встрече с губернатором региона Александром Хинштейном (цитата по пресс-службе президента России).

Александр Хинштейн согласился с президентом и отметил, что Курская область — родина многих выдающихся и великих деятелей культуры и искусства. В 2025 году регион с гастролями посетили три федеральных театра, и все билеты на спектакли были раскуплены, сообщил губернатор. Кроме того, театр Олега Табакова дал дополнительный спектакль, и люди стояли за билетами всю ночь, а некоторые начали занимать очередь с вечера, добавил он.

В сентябре был восстановлен фирменный поезд «Курский соловей», который не ходил 10 лет. В составе есть вагон-музей, где каждое купе посвящено кому-то из выдающихся курян, отметил Александр Хинштейн. Среди них — купе поэта Афанасия Фета, писателя Даниила Гранина, певицы Надежды Плевицкой, основоположника русской актерской школы Михаила Щепкина.

Также господин Хинштейн заявил, что у сказочного персонажа по имени Колобок были курские корни.