Хинштейн рассказал Путину о курском происхождении Колобка

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с Владимиром Путиным рассказал о реновации детского парка в Курске. Ему вернули «историческое название» — «Парк пионеров», и установили там скульптуру Колобка. Господин Хинштейн отметил, что этот сказочный персонаж впервые появился на страницах книги уроженки Курска.

«Впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева... В 1844 году она опубликовала книгу "Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою"»,— уточнил губернатор (цитата по сайту Кремля).

Екатерина Авдеева — русская писательница, автор русских народных сказок и книг по домоводству. Считается первой собирательницей сибирского фольклора. Записанные ею русские народные сказки вошли в сборник «Народные русские сказки» Александра Афанасьева.