В Рыбинске закрывают детсад из-за низкой наполняемости

В Рыбинске детский сад № 54, входящий в образовательный комплекс «Взлет», решили закрыть в связи с низкой наполняемостью. Об этом сообщает телеканал «Рыбинск-40».

Детский сад на улице Кулибина рассчитан на 102 детей, в него зачислены около 40 ребят, а ходят 27, сообщила заместитель директора департамента образования Рыбинска Жанна Монахова. Она отметила, что это ниже и нормы наполняемости самих групп, и в целом детского сада.

Сейчас родителям предложили перевести своих детей в другие детсады, также входящие в образовательный комплекс. Воспитателей тоже переведут на новые места. Само здание останется в ведении «Взлета». Там планируют оказывать дополнительные услуги детям, посещающим садики.

Закрыть детсад планируют с 12 января 2026 года, уточняет издание «Черемуха». Аналогичные решения в отношении других детсадов пока не принимались, но «вопросы оптимизации деятельности учреждений в связи с тенденцией к снижению рождаемости и уменьшению количества детей дошкольного возраста обсуждаются».

Алла Чижова