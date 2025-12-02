Число жертв наводнения на Шри-Ланке выросло до 410

Число погибших в результате наводнения и оползней на Шри-Ланке достигло 410. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Центр управления при стихийных бедствиях. Еще 336 человек числятся пропавшими без вести.

Страны Южной и Юго-Восточной Азии пострадали от мощных циклонов «Дитва» и «Сеньяр». «Дитва» обрушился на побережье Шри-Ланки 28 ноября. По предварительной оценке ООН, на острове разрушено более 15 тыс. домов. Повреждено более 10 мостов и 200 дорог. Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке назвал наводнение «крупнейшим стихийным бедствием в истории страны». 1 декабря президент России Владимир Путин выразил соболезнования ланкийскому коллеге.

Циклон уже миновал остров, однако синоптики прогнозируют возобновление дождей, передает Associated Press (AP). Муссонные ливни также пришли в Индонезию, Таиланд и Малайзию. Как сообщает AP, по состоянию на 2 декабря в Таиланде погибли по меньшей мере 181 человек, в Индонезии — 659, и еще 475 человек числятся пропавшими без вести.