Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки после наводнений

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования ланкийскому коллеге Ануре Кумаре Диссанаяке. Наводнения на Шри-Ланке вызвали разрушения по всей стране и за несколько дней привели к гибели 355 человек.

Президент России Владимир Путин

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим»,— отмечается в заявлении господина Путина.

Циклон «Дитва» обрушился на побережье Шри-Ланки 28 ноября. По данным на 1 декабря, более миллиона человек пострадали. 366 жителей считаются пропавшими без вести.

По предварительной оценке ООН, на острове разрушено более 15 тыс. домов. Повреждено более 10 мостов и около 200 дорог. Президент Шри-Ланки назвал наводнения крупнейшим стихийным бедствием в истории страны.

Циклон уже миновал остров, в стране частично восстановили железнодорожное сообщение, электроснабжение и связь. Всего в странах Юго-Восточной Азии в результате наводнений погибли 1,2 тыс. человек, в том числе в Индонезии и Таиланде.