Краснов назначил Лопатина главой департамента Верховного суда

Председатель Верховного суда Игорь Краснов подписал указ о назначении Геннадия Лопатина гендиректором судебного департамента. Совет судей России согласовал его кандидатуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ноябре «Ъ» писал, что Геннадий Лопатин, с 2011 года занимавший пост замгенпрокурора, переходит на работу в Верховный суд. 14 ноября на внеочередном заседании Совета судей было согласовано освобождение Владислава Иванова от должности главы судебного департамента. Источники «Ъ» сообщили, что в отставку господин Иванов был отправлен по решению председателя Краснова. Собеседники отмечали, что до конца года департамент вместо него возглавит бывший зам господина Краснова.

Также сегодня Совет судей избрал председателем главу Мосгорсуда Михаила Птицына.

Анастасия Корня