В Курской области появится объединенный мемориал «жертвам фашизма и неонацизма»

В Курской области появится объединенный мемориал «жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века». Об этом заявил глава региона Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Вместе с Российским военно-историческим обществом к этой работе приступаем,— сообщил господин Хинштейн (цитата по пресс-службе президента России). — У нас захоронения, где рядом лежат жертвы фашистов времен Великой Отечественной войны и мирные жители, ставшие жертвами нацизма сегодняшнего дня».

Идет формирование «Белой книги» объектов культурного наследия, которые пострадали от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал губернатор. Сейчас в ней числятся 79 памятников и семь храмов.

В регионе приступили к работе по восстановлению и ремонту всех стел, воинских захоронений и обелисков ВОВ, добавил губернатор. Кроме того, в ближайшее время в Курской области откроют памятник Сергею Чебневу. Военнослужащий погиб под Суджей. В наградном листе указывалось, что отвага бойцов и действия их командира Чебнева остановили движение противника к Курской АЭС. В марте Владимир Путин подарил сыну Героя России Сергея Чебнева инкрустированную саблю.