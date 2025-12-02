Ярославский «Шинник» ушел в отпуск

Игроки ярославского футбольного клуба «Шинник» ушли в отпуск после заключительного матча осеннего этапа первенства. Об этом сообщили в клубе.

Как пояснили в клубе, тренерский штаб дал футболистам индивидуальные задания по поддержанию необходимой спортивной формы на период зимней паузы.

«Подготовку к весеннему этапу "черно-синие" начнут уже в январе. 12-го числа команда соберется в Ярославле и будет тренироваться здесь до 19-го. Затем запланированы сборы в Турции с 22-го января по 22-е февраля»,— сообщили в клубе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 28 ноября матч 21-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Шинником» завершился со счетом 2:1. Этот матч стал заключительным в первой части сезона. Ярославская команда занимает 11-е место в турнирной таблице с 26 очками. На первом месте — «Факел» с 48 очками, на втором — «Урал» с 41 очком.

Алла Чижова