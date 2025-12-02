В Ярославле не смогли заключить контракт на ликвидацию шламонакопителя

В Ярославле продлены торги по поиску подрядчика для разработки документации для ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде — шламонакопителя на улице Елены Колесовой. Соответствующая информация отражена на сайте госзакупок.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в октябре «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля объявило поиск подрядчика. Итоги подвели в ноябре, однако контракт так и не был заключен.

Как указывается на сайте госзакупок, комиссия МУФАС по Ярославской и Костромской области выявила нарушения требований законодательства о контрактной системе в действиях заказчика и уполномоченного органа (министерство конкурентной политики ЯО) при проведении открытого конкурса при поиске подрядчика.

В итоге антимонопольщики предписали заказчику отменить протоколы итогов и внести изменения в документацию о закупке. Ввиду этого прием заявок был продлен до 9 декабря, торги назначили на 12 декабря. Начальная цена контракта осталась прежней — 28,9 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее проект за 22,3 млн руб. разрабатывало ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания» из Санкт-Петербурга. Контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке из-за недостоверных данных в техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий. После чего начался поиск нового подрядчика.

Шламонакопитель в Дзержинском районе использовался с 1963 года по 1975 год в качестве прудов-отстойников завода «Лакокраска» для осветления сточных вод от производства фенолформальдегидных и эпоксидных смол, пентаэритрита, дифенилолпропана. После прекращения эксплуатации его засыпали грунтом. Сейчас представляет собой пустырь с признаками несанкционированной свалки бытовых отходов, рядом находятся жилые дома и объекты соцсферы.

Алла Чижова