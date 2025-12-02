В России с января появится новый вид соцконтракта для ветеранов СВО

С 1 января 2026 года в России появится отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО на сумму до 350 тыс. руб. Об этом напомнила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

Контракт можно будет заключить для ведения предпринимательской деятельности и без оценки уровня среднедушевого дохода. Выплату также можно направить на обучение или повышение квалификации.

«За девять месяцев этого года заключено более 186 тыс. соцконтрактов с охватом свыше 520 тыс. граждан, а с момента введения данной меры поддержки ею воспользовались 1,2 млн человек»,— рассказала «РИА Новости» госпожа Полуянова.

Соцконтракт — соглашение между государством и гражданином (или семьей), чей доход ниже прожиточного минимума в регионе. Средства можно направить на открытие бизнеса (до 350 тыс. руб.), развитие подсобного хозяйства (до 200 тыс.), поиск работы или обучение (до 30 тыс.).

Минтруд в ноябре упростил заключение соцконтракта для демобилизованных участников СВО. Процедура контроля за реализацией контракта станет удобнее, потому что все нужные документы можно подавать в электронном виде.