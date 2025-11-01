Минтруд упростил заключение соцконтракта для демобилизованных участников СВО

С 1 января 2026 года демобилизованные участники специальной военной операции смогут заключать социальные контракты для предпринимательской деятельности без учета среднедушевого дохода, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Инициатива направлена на поддержку ветеранов СВО в открытии и развитии собственного бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Минтруда, демобилизованные участники СВО смогут получить единовременную выплату до 350 тыс. руб. для открытия или развития бизнеса. Также планируется финансовая поддержка на обучение или повышение квалификации. Процедура контроля за реализацией контракта станет более быстрой и удобной, поскольку все необходимые документы можно будет подавать в электронном виде.

Постановление Минтруда было разработано по поручению президента Владимира Путина. Поручение было сделано в марте 2025 года после встречи с фондом «Защитники отечества». В поручении говорилось, что правительство должно установить отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для участников СВО.