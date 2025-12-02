Шахматист из Рыбинска победил на первенстве Азии

Воспитанник рыбинской спортшколы № 5 Глеб Щеглов в личном зачете победил в группе юношей до 16 лет и стал чемпионом в классических шахматах на первенстве Азии. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Спортивная школа №5 (шахматы, шашки) Рыбинск Фото: Спортивная школа №5 (шахматы, шашки) Рыбинск

Соревнования проходили в Бангкоке с 20 по 30 ноября. В программу вошли состязания по классическим, быстрым шахматам и блицу. На первенстве участвовали 700 шахматистов из 33 стран, сборная России состояла из 47 спортсменов.

Кроме того, Глеб Щеглов завоевал золото по быстрым шахматам в составе сборной команды России. В общекомандном зачете Россия заняла первое место, взяв 14 медалей.

Ранее Глеб Щеглов стал победителем первенства Азии среди школьников среди юношей до 15 лет.

Алла Чижова