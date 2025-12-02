В Орловской области после атаки БПЛА произошел пожар на объектах ТЭК

После атаки БПЛА в Орловской области загорелись объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, пострадавших нет.

Пожар случился на объектах ТЭК в Ливенском районе области, другие подробности губернатор не привел. «На месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий»,— написал он в Telegram.

По данным Минобороны РФ, ночью над Орловской областью сбили один беспилотник. В общей сложности было уничтожено 45 БПЛА над девятью российскими регионами.