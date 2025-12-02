Силы ПВО ночью сбили 45 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 14 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, восемь дронов сбили над Краснодарским краем, шесть — над Крымом, пять — над Волгоградской областью, четыре — над Чечней, три — над акваторией Черного моря, два — над Ростовской областью, по одному — над Орловской, Липецкой и Тверской областями.

В Ростовской области БПЛА уничтожены в Белокалитвинском и Шолоховском районах. Никто не пострадал, информация о последствиях уточняется, сообщил в Telegram губернатор Юрий Слюсарь. В Брянской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки. В Липецкой области ночью объявляли угрозу атаки БПЛА по всей территории региона.