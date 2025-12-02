Артюхов: до расселения 1 млн кв. м аварийных домов в ЯНАО остались считанные дни

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) остались «считанные дни» до завершения семилетней программы по переселению северян из 1 млн кв. м аварийного жилья в новые дома, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. За семь лет на Ямале расселили порядка 23 тыс. семей, около 62 тыс. человек переехали в новые квартиры.

Дмитрий Артюхов и глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский осмотрели новые дома в микрорайоне Обдорском. «Рядом строятся детский сад и школа, еще одна школа и сад уже работают, обустроены комфортные дворы, на днях открылся торговый центр. Этот новый микрорайон — сердце Салехарда — активно заселяется, и здесь уже кипит жизнь»,— сказал глава региона. Так, в садик в форме полумесяца с подсветкой смогут ходить 240 детей — его площадь составит 4,5 тыс. кв. м.

Губернатор посетил один из двух домов, которые будут сданы до конца года. Каждый из них рассчитан на 133 квартиры, туда заселятся салехардцы из аварийных домов — заселение начнется в первом квартале 2026 года. Сейчас в микрорайоне строят 29 домов, пять уже сданы. В этом году в новые квартиры в Обдорском переехали более 700 семей, что вдвое больше, чем год назад. Кроме того, господин Артюхов посетил рынок «Дары Ямала», где ремонтируется второй этаж. Работы планируют завершить до конца января. Торговые площади предоставят предпринимателям, производящим сувениры и брендированную одежду. Само здание было построено в 2001 году.

Напомним, в число муниципалитетов, где больше всего было расселено жителей на Ямале, вошли Ноябрьск, Новый Уренгой и Пуровский район. Там новые квартиры получили суммарно 9 тыс. семей. Весной Дмитрий Артюхов объявил о планах построить в ближайшие годы в регионе 1 млн кв. м жилья, реализовать эту программу планируется за пять лет.

Ирина Пичурина