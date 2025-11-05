На Ямале завершается расселение 1 млн кв. м аварийного жилья

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) завершают программу по расселению 1 млн кв. м аварийного жилья — за последние семь лет в регионе расселили порядка 23 тыс. семей, около 62 тыс. ямальцев переехали в новые квартиры, сообщили в правительстве Ямала. Задача по расселению была поставлена губернатором Дмитрием Артюховым в 2019 году.

Фото: Денис Дмитриев / Пуровская медиагруппа

В числе муниципалитетов, где больше всего было расселено жителей — Ноябрьск, Новый Уренгой и Пуровский район. Там новые квартиры получили суммарно 9 тыс. семей. Кроме того, в микрорайон Южный в Тарко-Сале за два года переехали порядка 750 семей. Ямальцы переезжают из деревянных авариек в новые квартиры еженедельно. В дальнейшем на Ямале будет построен 1 млн кв. м нового жилья. «Семь лет назад мы поставили себе цель — расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. Это была непростая задача, но за каждой сотней метров — новая жизнь ямальских семей, в комфортных и современных квартирах. Все наши новые микрорайоны — благоустроенные, с необходимой инфраструктурой в шаговой доступности»,— сказал Дмитрий Артюхов.

По итогам 2024 года Ямал достиг рекордных показателей возведения жилья, превышающих результаты последних 30 лет: было введено 332 тыс. кв. м., при этом летом прошлого года регион досрочно выполнил указ президента по расселению аварийных домов, которые были признаны таковыми до 2017 года. Сейчас на Ямале строят 257 многоквартирных домов на более чем 16 тыс. квартир, общая площадь жилья составляет 850 тыс. кв. м.

Напомним, весной Дмитрий Артюхов объявил о планах построить в ближайшие годы в регионе 1 млн кв. м жилья — реализовать эту программу планируется за пять лет. Больше всего на Ямале в новые квартиры в ходе расселения переедут жители Салехарда и Лабытнанги, так как там проблема аварийного жилья была наиболее острой.

Ирина Пичурина