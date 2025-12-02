Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В аэропортах Северного Кавказа сняли ограничения на полеты

В четырех аэропортах Северо-Кавказского федерального округа отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

К обычному режиму работы вернулись аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Нальчика и Магаса. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», на этих авиаузлах действовали временные запреты, а на территории регионов – режим беспилотной опасности.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности авиации.

Константин Соловьев

